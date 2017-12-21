Kardeşliği yeniden inşa edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terörden zarar gören bölgelerde yeniden inşa edilen konutları yerinde incelemek ve bir dizi programa katılmak üzere gittiği Şırnak'ta açıklamalarda bulundu.

Tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Bakan Özhaseki, terörün yoğun olarak yaşandığı bölgelerde 70 bin civarında hasarlı yapının bulunduğunu belirterek, buradaki hak sahiplerinin tamamının zararının karşılandığını belirtti.

Terör saldırıları sırasında evi yıkılan vatandaşlara, evlerinin yenilenme sürecinde kira yardımı yapıldığını da aktaran Özhaseki, "Evin yıkılan herkese ev vereceğiz hiç merak etmeyin dedik. Silopi'ye ilk geldiğimizde bu sözlerimize inanan olmamıştı. 26 bin konut inşaatının büyük kısmını bitirdik vatandaşa teslim ettik. Kalan kısmı da 2018 yılı başlarında tamamlanarak tüm vatandaşlara verilecek. Gittiğimiz yerlerin alt yapısını da yeniliyoruz. 30 kilometreden fazla kanalizasyonu bitirdik. Ayrıca bu bölgelerde sosyal donatı alanları da yapıyoruz. Böylelikle burada yaşanan bir beladan sonra vatandaşın her türlü zararını gidererek devlet olmanın gereğini yapıyoruz" diye konuştu.



"Eski yapılarla şimdikileri karşılaştırın"

Terörden zarar gören bölgelerde yapılan çalışmalara yönelik muhalefetten gelen eleştirilere de yanıt veren Bakan Özhaseki, "Silopi ve Şırnak'ta hali hazırdaki yaşamla şimdi bizim yaptıklarımızı karşılaştırın. Şimdi bir Allah'ın kulu 'eskiden daha iyi bir yaşamımız vardı' derse ben yaptığımız bu işi bırakırım. Meclis'teki konuşmamda Sur'da yaptıklarımızın bir kısmını gösterdim. Bas bas bağırıyorlar. Niye çırpınıyorsunuz? Hizmet edene teşekkür edilir. Daha önce oralarda belediye başkanlığı yapmadınız mı o zaman siz inşa etseydiniz ya. Teröristler oralara zarar verirken hiç konuşmuyorsunuz. Biz burada iyi işler yapıyoruz, tüm yükü kaldırıyoruz hamdolsun" açıklamalarını yaptı.



"Önemli bir adım attığımızı düşünüyorum"

Büyük bölümü tamamlanan konutların yanı sıra tarihi eserlerin restorasyonunun da sürdüğünü açıklayan Bakan Özhaseki, Diyarbakır'da bulunan Kurşunlu Cami çevresinde 16 tarihi eserin zarar gördüğünü, bunlardan dördünün restorasyon çalışmalarının ise tamamlandığını dile getirdi. Suriçi’nde bin 300 dükkanın da terör saldırılarından zarar gördüğünü ifade eden Özhaseki, "Sokak sağlıklaştırma kapsamında dükkanları yenilerken sokaktaki kent mobilyalarını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenilemek istedi. Dicle Vadisi projesi ortaya çıktı. Suriçi'nde bir tek taş dokulu evlerin yapılması zaman alacak geri kalan tüm çalışmalar 2018 başında bitecek. Evleri yıkılan insanlara en başından beri para yardımı yaptık. İlk evinden çıktığı günden itibaren kira yardımında bulunuyoruz. Evin değerinin yüzde 12'si kadar eşya yardımı yapıyoruz. Özellikle bu bölgede bir daha böyle olaylar yaşanmasın diye gençlerin eğitimine önem vermek adına eğitim merkezi projelerimizi bitirdik. 14 vilayette bin 170 tesis yapacağız. Okullar, yurtlar, gençlik merkezleri... Gençlerimiz eğitim alacaklar, kadınlar meslek öğrenecekler, kurslara katılacaklar. İleriye doğru çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

