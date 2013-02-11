Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karısını Bıçaklayan Adama Büyük Hapis Cezası

Kayseri'de karısını bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 13,5 yıl hapis cezası verildi.

Karısını Bıçaklayan Adama Büyük Hapis Cezası
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Niyazi Acar (46) ve avukatı katıldı.

Acar savunmasında, başka suçtan dolayı cezaevinde bulunan karısını neden bıçakladığını hatırlamadığını iddia ederek, "Ben olaydan sonra eşimle barıştım. Zaten neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum. Karım şu an hapiste. Çocuklarıma ben bakıyorum. Karıma para gönderiyorum. Tutuklanırsam tüm aile mağdur olur" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanığa önce "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı da 13 yıl 6 aya indirildi.

Develi ilçesi Everek Mahallesi'nde oturan Niyazi Acar, geçen yıl mart ayında tartıştığı eşi H.A'yı (42) bıçaklayarak ağır yaralamış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.