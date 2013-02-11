Karısını Bıçaklayan Adama Büyük Hapis Cezası

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Niyazi Acar (46) ve avukatı katıldı.



Acar savunmasında, başka suçtan dolayı cezaevinde bulunan karısını neden bıçakladığını hatırlamadığını iddia ederek, "Ben olaydan sonra eşimle barıştım. Zaten neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum. Karım şu an hapiste. Çocuklarıma ben bakıyorum. Karıma para gönderiyorum. Tutuklanırsam tüm aile mağdur olur" dedi.



Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanığa önce "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı da 13 yıl 6 aya indirildi.



Develi ilçesi Everek Mahallesi'nde oturan Niyazi Acar, geçen yıl mart ayında tartıştığı eşi H.A'yı (42) bıçaklayarak ağır yaralamış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

