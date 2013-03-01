Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karısını Öldüren Emekli Polis Konuştu

Kayseri’de eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polis Ömer T., hakim karşısına çıkarıldı. Sanık Ömer T., “Oğluma doğru ateş ettim, ben eşimi öldürmek istemedim” dedi.

Karısını Öldüren Emekli Polis Konuştu
Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ömer T. ve avukatı hazır bulundu. Emekli polis Ömer T., “eşini kasten öldürmek” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Eşini vurduğu iddia edilen sanık Ömer T., mahkemede verdiği ifadede, “Eşimi öldürmek istemedim. Ben silahımla oğluma doğru ateş açtım. Ben eşimi görmedim. Kapının arkasındaymış ve tabancamdan çıkan kurşunlar ona isabet etmiş. Eşimin öldüğünü de sonradan duydum, eğer orada öğrenseydim kendi kafama da sıkardım” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve olay yerinde keşif yapılması için ileri bir tarihe erteledi.
58 yaşındaki Ömer T.’nin Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde evine alkollü geldiği ve karısı Meliha T. (57) ile tartıştığı ileri sürülmüştü. Emekli polis olduğu öğrenilen Ömer T. tabancası ile karısı Meliha T.’yi ayağından ve sırtından vurarak yaralamış, hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamıştı. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.