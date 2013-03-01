Karısını Öldüren Emekli Polis Konuştu

Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ömer T. ve avukatı hazır bulundu. Emekli polis Ömer T., “eşini kasten öldürmek” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Eşini vurduğu iddia edilen sanık Ömer T., mahkemede verdiği ifadede, “Eşimi öldürmek istemedim. Ben silahımla oğluma doğru ateş açtım. Ben eşimi görmedim. Kapının arkasındaymış ve tabancamdan çıkan kurşunlar ona isabet etmiş. Eşimin öldüğünü de sonradan duydum, eğer orada öğrenseydim kendi kafama da sıkardım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve olay yerinde keşif yapılması için ileri bir tarihe erteledi.

58 yaşındaki Ömer T.’nin Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde evine alkollü geldiği ve karısı Meliha T. (57) ile tartıştığı ileri sürülmüştü. Emekli polis olduğu öğrenilen Ömer T. tabancası ile karısı Meliha T.’yi ayağından ve sırtından vurarak yaralamış, hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamıştı. (iha)