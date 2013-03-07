Karısını Öldüren Şahıs Cezaevinde Öldü!

Kayseri'de geçen yıl kadın kılığına girip eşini defalarca bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan şahıs, Ankara'da yattığı cezaevinde hayatını kaybetti.
10 Eylül 2012 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde kadın kılığına giren Rafet Kaya, eşi Cafiye Kaya'yı bir binanın merdivenlerinde bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrasında tutuklanan Rafet Kaya, yargılandığı Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaya, cezanın kesinleşmesinden 5 ay sonra Ankara'da kaldığı cezaevinde hayatını kaybetti. Rafet Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Tomarza ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (iha)
10 Eylül 2012 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde kadın kılığına giren Rafet Kaya, eşi Cafiye Kaya'yı bir binanın merdivenlerinde bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrasında tutuklanan Rafet Kaya, yargılandığı Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaya, cezanın kesinleşmesinden 5 ay sonra Ankara'da kaldığı cezaevinde hayatını kaybetti. Rafet Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Tomarza ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (iha)