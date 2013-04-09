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Karısını Sırtından Bıçakladı

Kayseri'de, ekonomik sebeplerden dolayı çıkan tartışmada kocası tarafından sırtından bıçaklanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Karısını Sırtından Bıçakladı
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'de bulunan tarihi Kayseri Kalesi içinde 42 yaşındaki E.E. ile eşi 39 yaşındaki N.E. arasında ekonomik sebehlerden dolayı tartışma çıktığı öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında E.E.'nin, eşi N.E.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladığı bildirildi.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, olay sonrasında yapılan çalışma ile E.E.'nin de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.(İHA)
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