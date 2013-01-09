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Karlı Yollarda Yürüme Teknikleri

Op. Dr. Mustafa Altuner, soğuk kış aylarında vatandaşlara, "Yürürken elleriniz cebinizde olmasın" uyarısında bulundu.

Karlı Yollarda Yürüme Teknikleri
Op. Dr. Altunar, kış aylarında özellikle yaşlıların büyük sıkıntı çektiğini belirterek, “Yaşlılar buzlu yolda kayıp düşünce daha çok kalça kemiklerini kırıyorlar. Kalça kemiği yaşlılık döneminde daha çok kırılgan olduğu için büyük sıkıntı çekiyorlar ve ameliyat olmak zorunda kalıyorlar” dedi.
Kayıp düşenlerin daha çok kollarının üzerine düştüğüne dikkat çeken Op. Dr. Altuner, “Bu tip durumlarda daha çok bilek burkulmaları ve kol kırılmaları yaşanıyor” diye konuştu.
Vatandaşların özellikle ıslak ve buzlu yerlerde yürümekten kaçınması gerektiğini söyleyen Op.Dr. Altuner, “Özellikle kaymayı önleyen ayakkabı giymelerini tavsiye ediyorum. Bu şekilde düşme riski de daha aza inmiş olur. Vatandaşlarımız yollarda kuzey bölgelerden yürümesin. Yolda yürürken eller açıkta bulunmalı. Kayma tehlikesine karşı vücudu dengede tutabilmek için bu gerekli” şeklinde konuştu.
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