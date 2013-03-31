Kasa Hırsızları Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de bir iş yerinde kasadan hırsızlık meydana geldiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayış Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayın zanlıları olarak 23 yaşındaki S.B. ve 24 yaşındaik G.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. (iha)

