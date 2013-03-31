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Kasa Hırsızları Yakalandı

Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı operasyonda kasa hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kasa Hırsızları Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de bir iş yerinde kasadan hırsızlık meydana geldiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayış Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayın zanlıları olarak 23 yaşındaki S.B. ve 24 yaşındaik G.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. (iha)
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