Kask Kullanmayan Motorsiklet Sürücülerine Ceza

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Trafik kazaları, ülkemizde yaralanmalara bağlı ölüm nedenlerinin ilk sırasında yer almaktadır. Motosiklet kazalarının tüm trafik kazaları içindeki oranı ülkeden ülkeye, şehirden şehre değişiklik gösterse de, motosiklet kazalarında yaralanma olasılığı otomobil kazalarına göre çok daha yüksektir. Diğer koruyucu giysilerle birlikte kask, kaza anında ölüm ve yaralanmayı en aza indirgemektedir. Bu oran ölümlerde yüzde 70, yaralanmalarda ise yüzde 45 gibi çok büyük bir oranda fark göstermektedir. Motosiklet kullanırken koruma başlığı kullanmak ülkemizde zorunludur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78. maddesinde "Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur." denilmektedir. Otomobil kazalarında yaralanma oranı yüzde 20 iken motosiklet kazalarında bu oran yüzde 80'in üzerindedir. Yapılan araştırmalara göre kask kullanımı olası kazalarda baştan alınan sert darbeleri yüzde70 oranında engellediği tespit edilmiştir. Kask kullanımı motosiklet sürücülerinin kendi can güvenlikleri için önemlidir. Çoğu zaman çok sıkıyor diye takılmayan kask, kazalarda motosiklet sürücüsü veya yolcusunun ölmesine neden olmaktadır” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ekiplerin Kayseri’de yapılan denetimlerde 955 motosiklet sürücüsü ve yolcusunun denetlendiği, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine uymayan 147 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldığı bildirildi.