KASKİ Arıtma Tesisi Pilot Tesis Seçildi

KASKİ Genel Müdürü Batukan, yaptığı açıklamada, 3 yıl sürecek proje kapsamında Almanya’dan Prof. Dr.- Ing. Norbert Dichtl, Prof. Dr.-Ing. Holger Scheer ve Robert Mieske’den oluşan heyetin Kayseri'ye geldiğini ve gerekli çalışmaları yaptığını kaydetti.

Batukan, açıklamasında şu bilgileri verdi:

''Heyet, KASKİ’yi ve Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek çeşitli bilgi alışverişinde bulundu. Heyetin şehrimize geliş amacı; uluslararası bir araştırma projesi kapsamında anaerobik çamur çürütme uygulaması hedefli büyük ölçekli bir izleme programı planlanmasıydı. Projenin uygulanabilmesi için partner ülke olarak Türkiye tercih edildi. Proje kapsamında da KASKİ Genel Müdürlüğü Proje partneri olarak seçildi. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise pilot tesis olarak seçildi. Söz konusu projeye, Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından (BMBF) desteklenen ve Almanya’nın önde gelen araştırma kuruluşlarından biri olan Braunschweig Teknik Üniversitesi ile Çevre ve Sanitasyon Enstitüsünce (ISWW) imza atıldı. Söz konusu proje kapsamında Almanya’da imal edilecek olan, pilot atıksu arıtma tesisi 2013 temmuz ayı sonuna kadar Kayseri’ye getirilerek Atıksu Arıtma Tesisinde bir yıl süre ile çalıştırılacak. Pilot atıksu arıtma tesisinin izlenmesi KASKİ Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilecek. Buradan elde edilen veriler ise ilerleyen zamanlarda yapılacak olan arıtma tesislerin tasarımında ve işletilmesinde kullanılacak.”

Tesiste, çamur yoğunlaştırılması ve susuzlaştırılması sırasında oluşan üst ve süzüntü sularının arıtımı ve bu suların atıksu arıtma tesisinin performansına olan etkilerin de araştırılacağını belirten Batukan, “Laboratuvar deneyleri kapsamında farklı çamurların, çamur karışımlarının ve diğer organik atıkların değişik proses ısılarına bağlı olarak stabilizasyon süreleri belirlenecek ve ulaşılabilecek hacimsel yükleme oranları karşılaştırılacak” dedi.

Bu arada, Prof. Dr.-Ing. Norbert Dichtl, Prof. Dr.-Ing. Holger Scheer ve Robert Mieske’den oluşan heyet, gün boyunca atıksu arıtma tesisini gezerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında heyet, Kayseri atıksu arıtma tesisinin AB standartlarının üzerinde bir tesis olduğunu belirterek hayranlıklarını dile getirdi. Ayrıca tesisin, çalışma sistemi ve teknolojisi ile örnek teşkil ettiğini, proje için oldukça faydalı bir tesis olacağına inandıklarını ifade ettiler.

Almanya’dan gelen heyete, KASKİ ve Atıksu Arıtma Tesisi incelemeleri sırasında, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yalçın Şevki Yıldız ve öğretim üyesi Doç Dr. Merve Oğuz ile KASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Dr. Özgür Özdemir de eşlik etti.