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KASKİ'den Vatandaşlara Atık Uyarısı

Kanalizasyona atılan yabancı cisimler sonrasında meydana gelen tıkanıklar, hem vatandaşı hem de KASKİ ekiplerini zor durumda bıraktığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Kanallarımız bazı vatandaşların çöplerini değil, o bölge sakinlerinin atık suyunu taşıması için yapıldı,” dedi.

KASKİ'den Vatandaşlara Atık Uyarısı
Şehrimizin altyapı konusunda herhangi bir probleminin olmadığını açıklayan Batukan, “Kanallarımızın sistemli bir şekilde çalışmasına karşın, kanalizasyon borularının içerisinde sürüklenemeyecek büyüklükte malzemelerin atılması, hem o bölgede yaşayan vatandaşları, hem de bizleri oldukça mağdur ediyor,” dedi.
Karpuzatan Pastırmacılar Sitesi’nde son bir ay içerisinde üç kez kanal tıkanıklığı yaşandığına dikkat çeken Batukan, “Söz konusu bölgede bulunan bazı işyeri sahiplerince, kanalizasyona atılmaması gereken çöpleri atmaları sonucunda ciddi tıkanıklıklar meydana geldi. Ekiplerimiz, uzun uğraşlardan sonra tıkanıklığı giderdi ama bu zaman sürecinde hem iş yeri sahipleri hem de ekiplerimiz mağdur oldular,” diye konuştu.
Atıkların çöp tenekesine değil de kanallara atılmasıyla iş yeri sahiplerinin kendi kendilerini mağdur ettiğini kaydeden Batukan, “Özellikle Karpuzatan Pastırmacılar Sitesi’nde bulunan iş yeri sahiplerine bir kez daha seslenmek istiyorum: Mağdur olmamak için kanallarımızı çöp tenekesi gibi kullanmayalım. Kullananları da uyaralım,” dedi.
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