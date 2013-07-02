KASKİ'den Vatandaşlara Atık Uyarısı

Şehrimizin altyapı konusunda herhangi bir probleminin olmadığını açıklayan Batukan, “Kanallarımızın sistemli bir şekilde çalışmasına karşın, kanalizasyon borularının içerisinde sürüklenemeyecek büyüklükte malzemelerin atılması, hem o bölgede yaşayan vatandaşları, hem de bizleri oldukça mağdur ediyor,” dedi.

Karpuzatan Pastırmacılar Sitesi’nde son bir ay içerisinde üç kez kanal tıkanıklığı yaşandığına dikkat çeken Batukan, “Söz konusu bölgede bulunan bazı işyeri sahiplerince, kanalizasyona atılmaması gereken çöpleri atmaları sonucunda ciddi tıkanıklıklar meydana geldi. Ekiplerimiz, uzun uğraşlardan sonra tıkanıklığı giderdi ama bu zaman sürecinde hem iş yeri sahipleri hem de ekiplerimiz mağdur oldular,” diye konuştu.

Atıkların çöp tenekesine değil de kanallara atılmasıyla iş yeri sahiplerinin kendi kendilerini mağdur ettiğini kaydeden Batukan, “Özellikle Karpuzatan Pastırmacılar Sitesi’nde bulunan iş yeri sahiplerine bir kez daha seslenmek istiyorum: Mağdur olmamak için kanallarımızı çöp tenekesi gibi kullanmayalım. Kullananları da uyaralım,” dedi.