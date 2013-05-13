KASKİ'nin Başı Kanala Çöp Atanlarla Dertte

Kayseri’nin altyapı konusunda herhangi bir probleminin olmadığını açıklayan Batukan, “Altyapımız çok iyi, rögarlarımızın sistemli bir şekilde çalışmasına karşın, kanalizasyon borularının içerisinde sürüklenemeyecek büyüklükte malzemelerin atılması, hem o bölgede yaşayan vatandaşları, hem de bizleri zor durumda bırakıyor. Kanalları çöp tenekesi olarak kullanmaktan bir an önce vazgeçmeliyiz,” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Karpuzatan Pastırmacılar sitesinde yaşanan kanal tıkanıklığı konusunda, vatandaşları uyarmak amacıyla kısa bilgi vermek istediğini kaydeden Batukan, “ 7 Mayıs salı günü, kurumumuza gelen kanal taşma şikayeti üzerine, bölgeye hareket eden ekiplerimiz, uzun uğraşlar sonucunda tıkanıklığı gidermiş ve sonrasında 3 gün boyunca kanal temizlik aracı ile bölgedeki kanalizasyon hatlarında temizlik yapmak zorunda kalmıştır. Tıkanıklığa neden olan şey ise ne yazık ki; bir kanala atılmaması gereken, hayvan bağlamakta kullanılan kalın ipler, çuval, paçavra, bağırsak parçaları, karın içleri ve oldukça fazla miktarda yağ olmuştur,” diye konuştu.

Şehrin kanal hizmetini yerine getirmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Batukan, “ Atıklar konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen kişiler, hem kendilerini hem de KASKİ ekiplerini mağdur ediyorlar. Üstelik hiçbir ön arıtma yapılmadan bu tehlikeli atıkların kanalizasyon hattına atılması çevre sağlığını da tehdit ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın kanal kullanımı konusunda daha dikkatli davranarak, çöplerini kanalizasyon hatlarına değil, çöp tenekelerine atmalarını önemle rica ediyorum,” dedi.