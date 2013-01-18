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Kasksız Motorsikletli Ölümden Döndü

Kocasinan'da kasksız motosiklet kullanan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kasksız Motorsikletli Ölümden Döndü
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Bulvarı'nda motorla evine giden K.A'ya

(22) ara yoldan çıkan 38 UH 622 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücüsü, kaldırıma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı K.A'yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldılar.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve zedelenmeler olan K.A. acil servisteki tedavisinin ardından müşahade altına alındı. (İHA)

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