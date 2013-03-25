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Kasr-ı Side Otel Kapılarını Açtı

Antalya/ Side de, Side ve Manavgat bölgesinin TEK alternatif tatil oteli KASR-I SİDE OTEL 2013 NİSAN ayı itibarıyle kapılarını misafirlerine açtı.

Kasr-ı Side Otel Kapılarını Açtı
Otel yetkilileri yaptığı açıklamada, birçok etkinliği içinde barındıran bir tatil arayanlar için hizmet verdiklerini belirterek, otel hakkında şu bilgileri paylaştılar.
"Kasr-ı Side Otel 92 oda 235 yatak kapasiteli olup ALKOLSÜZ HERŞEY DAHİL olarak hizmet vermektedir. 12 ay boyunca açık olan tesisimizde hanımlar için kapalı havuz, baylar için ve çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere 3 havuz bulunkkatadır. Çok geniç bahçeye sahip olan tesisimiz, özellikle çocuklu aileler için son derece idealdir. Bahçemizde hobi bahçesi, mini hayvanat bahçesi, geniş bir çocuk oyun parkının yanısıra, miniclub da hizmete girmiştir. Ayrıca günlük alışverilerin yapılabileceği market, alışveriş merkezi ve spa bölümümüz de hizmete girmiştir.Tesisimizde kullanılan tüm ürünler helal sertifkalı olup, mutfağımız her an denetime açık vaziyette dizayn edilmiştir. Kasr-ı Sidede geleneksel Türk mutfağının yanısıra Osmanlı mutfağından ve birçok yöresel yemekleri tatma fırsatını yakalayacaksınız. Birçok aktivite ile zenginleştirilmiş Türk Gecelerimizde, sem gösterileri, şiir dinletileri, mehter gösterilerini ve daha birçok organizasyon sizleri bekliyor. Güvenli ve milli ve manevi değerlere saygılı bir tatil düşleyenler için www.kasrisideotel.com sizleri bekliyor."

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