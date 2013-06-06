Katı Atık Deposu Temeli Atıldı

Kocasinan ilçesi Molu mevkinde katı atık depolama sahasının temel atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, il mülki idari amirleri ve davetliler katıldı. Tören sırasında esen şiddetli rüzgar ve yağan yağmur protokole zor anlar yaşattı.

Temel atma töreni sonrasında bir açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Yaptığımız müracaatlar çerçevesinde İller Bankası vasıtasıyla Dünya Bankası’ndan çok büyük bir kredi elde ettik. 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli çok düşük faizli bir kredi elde ettik. Bununla şehrimizin kendi başımıza çözebileceğimiz, uğraştığımız, biraz düzensiz olarak depoladığımız bu katı atıklarımız için şimdi çok ciddi ve iyi bir proje yaptık” ifadelerinde bulundu.

Özhaseki, “Projenin yapımına bugün start verildi. Bir buçuk yıl sonra da bitmiş olacak. Büyükşehirler de bunu yapmak en önemli işlerden biridir fakat her şeyin bir sıralama içerisinde yapılıyor” diye konuştu.