Kayak Merkezinde Müthiş Tatbikat

Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) timinin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta, arıza nedeniyle 6 kişinin gondollarda mahsur kaldığı ihbarı alındı.

7 kişilik Jandarma Arama Kurtarma timi kurtarma operasyonuna başladı. Araçlarla ihbarın yapıldığı gondola ulaşan ekipler, yaklaşık 22 metre yükseklikteki direklere tırmandı. Çelik halatların üzerinde kayarak gondollara ulaşan JAK timi görevlileri, gondolun içindeki vatandaşlara ulaştı. Görevliler, senaryo gereği mahsur kalan 6 kişiyi bağladıkları halatlarla indirdi.

Kurtarılan vatandaşlar, yerde bulunan ekipler tarafından sedyeye konularak araçlarla Erciyes Kayak Merkezi’ndeki tesislere götürüldü.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye’nin en büyük kayak merkezi durumunda olan Erciyes Kayak Merkezi’nin önümüzdeki yıllarda daha çok misafiri ağırlayacağını belirterek, “Türkiye’nin en önemli kayak merkezi olma yolunda ilerleyen Erciyes’te oluşabilecek aksaklıkları önlemek, yaşanabilecek sıkıntılara hemen müdahale edebilmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi ile ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştirdik” diye konuştu.