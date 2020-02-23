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Kayak severler Erciyes’i tercih etmeye devam ediyor

Uluslararası standartlarda son teknoloji ile donatılmış mekanik tesisleri ile Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak severlerin tercih ettiği kayak merkezi olma durumunu sürdürüyor. Hafta sonu yoğunluğu yaşanan Erciyes Kayak Merkezi’nde kayakta usta olanlar zirveden kayarken, acemiler de kızaklarla kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak severler Erciyes’i tercih etmeye devam ediyor

3 bin 917 metre yüksekliğe sahip, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri’nin sembolü olan Erciyes Dağı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.



Türkiye’nin en yüksek dağlarından olan Kayseri’nin güneybatısında tek bir kütle durumunda yükselen Erciyes Dağı hafta sonu yine doldu taştı. Usta kayak severler gondol ve teleferikler ile zirveden muhteşem manzarasıyla kayarken, acemi kayak severler ise kızaklarla kayarak Erciyes Dağı’nın keyfini çıkardı. Sadece Erciyes Dağı’nın ihtişamını yakından görmek isteyen vatandaşlar da hem sucuk ekmek keyfi yaptı hem de güzel manzarada bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, kayak severlerin yanı sıra farklı branşlarda uluslararası spor faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.



 

Haber-Foto: Fatma Alkan

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