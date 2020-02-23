Kayak severler Erciyes’i tercih etmeye devam ediyor

3 bin 917 metre yüksekliğe sahip, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri’nin sembolü olan Erciyes Dağı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.







Türkiye’nin en yüksek dağlarından olan Kayseri’nin güneybatısında tek bir kütle durumunda yükselen Erciyes Dağı hafta sonu yine doldu taştı. Usta kayak severler gondol ve teleferikler ile zirveden muhteşem manzarasıyla kayarken, acemi kayak severler ise kızaklarla kayarak Erciyes Dağı’nın keyfini çıkardı. Sadece Erciyes Dağı’nın ihtişamını yakından görmek isteyen vatandaşlar da hem sucuk ekmek keyfi yaptı hem de güzel manzarada bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.







Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, kayak severlerin yanı sıra farklı branşlarda uluslararası spor faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.







