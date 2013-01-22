Kayaların Üzerine Düşerek Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çubukharmanı Köyü sakinlerinden I.Ş., Hıdıroğlu Deresi mevkisinde, bina tamirinde kullanmak üzere dal kesmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kayaların üzerine düştü. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan kayaların üzerine düşen I.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.
Develi Olay Yeri İnceleme ekibinin olay yerinde inceleme yaptı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)
Develi Olay Yeri İnceleme ekibinin olay yerinde inceleme yaptı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)