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Kayaların Üzerine Düşerek Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Çubukharmanı Köyünde bir kişi, dal kesmek için çıktığı ağaçtan, kayaların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Kayaların Üzerine Düşerek Hayatını Kaybetti
Edinilen bilgilere göre, Çubukharmanı Köyü sakinlerinden I.Ş., Hıdıroğlu Deresi mevkisinde, bina tamirinde kullanmak üzere dal kesmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kayaların üzerine düştü. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan kayaların üzerine düşen I.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.
Develi Olay Yeri İnceleme ekibinin olay yerinde inceleme yaptı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)
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