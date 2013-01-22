Kayaların Üzerine Düşerek Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çubukharmanı Köyü sakinlerinden I.Ş., Hıdıroğlu Deresi mevkisinde, bina tamirinde kullanmak üzere dal kesmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kayaların üzerine düştü. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan kayaların üzerine düşen I.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Develi Olay Yeri İnceleme ekibinin olay yerinde inceleme yaptı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)

