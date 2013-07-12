Kaybolan Dağcı Böyle Kurtarıldı

Ankara’dan gelen 3 emekli öğretmenin ilk olarak kuş cenneti ve Kapuzbaşı Şelaleleri’nde kamp yaptıkları ardından da sabah saatlerinde Erciyes Dağı’na tırmanışa geçtikleri öğrenildi.

Dağcılardan ikisinin yorularak geri döndü, Gürdoğan Aydoğdu isimli dağcı ise zirve tırmanışına devam etti. 3 bin 917 metre yükseklikteki zirveye ulaşan Gürdoğan Aydoğdu geri dönüş yolunda rotasını kaybetti. Jandarmayı arayarak yardım isteyen Aydoğdu için Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü UMKE ekibi tarafından çalışma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerinin jandarma yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığı arama kurtarma çalışmalarına Erciyes A.Ş. kurtarma ekibi de destek verdi. Erciyes Dağı’nın 3 bin metre yüksekliğinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında kayıp dağcıya ulaşıldı.

Rotasını kaybeden ve 150 metre sürüklenen Aydoğdu’ya müdahale eden ekipler, sıyrıklar, sırt ve bacak ağrıları tespit edilen Aydoğdu’ya ilk müdahaleyi yaparak İl Sağlık Müdürlüğü’nün 4x4 aracına koydu.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aydoğdu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.