KAYÇEV ile 43 bin 775 ağacın kesilmesi önlendi

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’ de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile bir yılda 2 bin 575 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 43 bin 775 ağacın kesilmesi önlendi. 989 ton plastik atık geri dönüştürülerek, 658 bin 674 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca 82.5 ton cam atık geri dönüşüme kazandırılarak, 8 bin 250 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık” ifadelerini kullandı.



KAYÇEV Genel Müdürü Selim Satoğlu da çalışmalarıyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, “Yalnızca atık toplayarak bu katkıyı sağlamıyoruz. KAYÇEV olarak geri dönüşümde yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Bir yandan toplumda çevre bilincinin geliştirilmesini ve farkındalık oluşmasını sağlayarak nitelikli nesiller yetiştirilmesi amacıyla okullarda ve KAYÇEV’ de, geri dönüşüm eğitimleri verirken diğer yandan ise sanayi esnafımıza hizmet veren geri dönüşüm araçlarıyla ekonomiye ve doğaya daha fazla katkı sağlıyoruz” diye konuştu.