KAYDERS Yoksul Çocukları Isıtıyor

Kayseri’deki yoksul çocukların daha sıcak bir ortamda ders çalışmaları için, Kayseri esnafından odun ve kömür yardımı yapılmasını istediklerini belirten KAY DERS Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Köksal, tüm esnaftan küçük büyük her türlü yardımı beklediklerini dile getirdi. Kapı kapı esnafı dolaşıp öğrenciler için yardım isteyen Köksal ve arkadaşları, çocukların gelecek için önemli olduğunu, bu yüzden onlara gereken değerin verilmesi gerektiğini kaydetti.

‘İnsanın insana yardımı, halkın halka yardımı’ sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Köksal, “Şu anda 100 mevcut öğrencimiz var. Çocuklar soğuktan ders çalışamadıklarını beyan ettiler. Soğuktan titrediklerinden dolayı, derse motive olamadıklarını söylediler. Birçoğu evde soğuktan üşüdüğü için, şehir dışına dedelerinin yanına gitmek zorunda kalmışlar. Evde yakacak hiçbir şeyleri olmadığı için, çok zor durumda olduklarını ve bunun da derslerine etki ettiğini belirttiler. Bu yüzden de, ders alamayacaklarını söylediler. Biz de bu sebepten dolayı, ekip olarak Kayseri'deki esnaflardan bir poşet kömür, odun ellerinden ne gelirse, ailelere ne gönderebilirlerse onlara soruyoruz. Burada bir insaniyet namına köprü görevi yapıyoruz. Zaten yardımları biz elden almıyoruz. Görüştüğümüz esnaflara, ailelere göndermelerini rica ediyoruz. Bir mobilya mağazası, bir kamyon odun göndereceklerini söylediler. Diğer esnaflar da, güçlerinin yettiği kadar yardım yapmaya çalışıyorlar. Başka bir esnafta, 5 torba kadar kömür yardımı yapabileceğini söyledi. Bu şekilde güzel sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. Bizim sloganımız 'insanın insana yardımı, halkın halka yardımı', siz basın mensupları da halktan olduğunuz için, sizler de bu çocukların ailelerine bir poşet kömür yardımında bulunabilirseniz çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.