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KAYFES Kayseri ekonomisine canlılık katacak

KAYFES Fuarcılık tarafından organize edilen Shopping Fest bugün açılıyor. Birbirinden renkli görüntülerin yaşanacağı açılışta farklı hediyeler katılımcıları bekliyor.

KAYFES Kayseri ekonomisine canlılık katacak
Fuarların parlayan yıldızı olarak adlandırılan alış-veriş ve eğlencenin birada olduğu Alışveriş Festivali bugün kapılarını aralıyor.
8 bin metre kare kapalı, 8 bin metrekare açık alanıyla, toplamda 16 bin metre kare yüzölçümüne sahip olan festival alanında giyimden mobilyaya, bujiteriden gıdaya kadar her şey bir arada olacak. Ayrıca festival boyunca her gün ziyaretçilere çeşitli hediyeler verilecek.
KAYFES Alış-veriş Festivali, Sivas Bulvarı eski 5M Migros yerinde 14-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
 
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