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Kaygan Zeminde 4 Araca Çarparak Durabildi

Kayseri'de, seyir halindeki otomobil kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 4 otomobile çarptı.

Kaygan Zeminde 4 Araca Çarparak Durabildi
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Edinilen Bilgilere göre, NATO Caddesinde meydana gelen olayda Kocasinan Bulvarı istikametine seyir halinde olan N.B. hakimiyetindeki 38 ZA 469 plakalı otomobil kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan, önce çöp kovasına ardından da 38 KL 435, 38 YP 447, 06 KP 471 ve 38 RR 937 plakalı otomobillere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiller büyük çapta zarar gördü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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