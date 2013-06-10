KAYGED Günleri Hızlı Başladı

Geleneksel KAYGED günleri etkinlikleri çerçevesinde, maceracı olarak tanınan deneyimli sunucu Murat Yeni Kayseri’ye geldi. Halk oyunları gösterileri, aşıklar atışması, neyzen dinletisi, semazen gösterisi ve çiğköfte yarışması gibi etkinliklerin düzenlendiği program vatandaşlarca büyük beğeni topladı. 3. Geleneksel KAYGED programını yaptıklarını ifade eden KAYGED Dernek Başkanı Yalçın Bulut, “KAYGED yapmış olduğu faaliyet zincirinin en son halkasına bugünü ekliyor. Programın içerisinde halk oyunları gösterisi, aşıklar atışması, sema gösterileri ve geleneksel çiğköfte yarışması ve ödül töreni olacak. Maceracı sunumuyla birlikte orijinal ilginç hediyeler olacak.” diye konuştu.

Kayseri’ye çok değer verdiğini dile getiren tecrübeli sunucu Murat Yeni, şunları kaydetti: “Kendi yapmış olduğum programlarda da, hem gelen değerli kardeşlerimle de, buranın yerel televizyonlarında da bunu hep söylüyorum. Kayseri çok özel bir memleket ve değeri bilinmesi gereken bir memleket. Hem insanıyla, hem yapısıyla, hem doğal güzellikleriyle, Erciyes’in hemen kıyısında bulunmasıyla, yani bunlar birleştiğinde gerçekten bu toprakların nadide ili ortaya çıkıyor. Bana 'bu ülkede nerede yaşarsın, nereye yerleşmek istersin?' demiş olsalardı, samimiyetle söylüyorum Kayseri derdim. Çünkü çok fazla gelişiyor. Alt ve üst yapısıyla geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen bir Kayseri var. Bugünde inanılmaz büyük bir mekanda bulunmanın keyfini yaşıyoruz. Şaşkınlıkla gezdim gördüm. KAYGED'in organizasyonunda sunuculuk yapmaktan çok mutlu oluruz. Sevenlerle bir araya geliyoruz. İnanıyorum ki çok güzel bir etkinlik olacak. Etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Pastırma ve sucuğun hakkını vermiş. Bu güzel alış veriş mekanı ve etkinlik Kayserililere hayırlı olsun.”

Etkinlikler kapsamında yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.