Kayıp Olan Ebubekir Çelebi’yi Sokak Sokak Aradılar

Kayseri’de, Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir Çelebi 3 aydır bulunamayınca akrabaları ellerindeki fotoğrafla sokak sokak aramaya çıktı.

29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı otomobil takla atmış, ancak sürücü Ebubekir Çelebi tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Kızılırmak’ta balık adamlar ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonuç alınamayınca durduruldu. Ebubekir Çelebi’nin yakınları ise arama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Sabah saatlerinde Kayseri Tren Garı’nda toplanan yakınları Ebubekir Çelebi’yi ellerindeki fotoğraflarla sokak sokak dolaşarak bulmaya çalıştı.

Ebubekir Çelebi’nin kardeşi Kerim Çelebi, “Ağabeyim 29 Ağustos günü gece saatlerinde bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında kendisine ulaşamadık. Görgü tanıklarına da ulaştık ama ağabeyimden ne bir iz ne bir haber gelmedi. Gerekli yerlere başvurularda bulunduk. Çalışmalar yapıldı ancak ağabeyim bir türlü bulunamadı. Yetkililerden bize daha çok destek vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

Kayıp olan Ebubekir Çelebi’nin oğlu Cüneyt Çelebi ise “Benim babam 30 yıllık memur ve bu devlete hizmet etti. Polise gittik, jandarmaya gittik ancak yapılan çalışmalarda sonuç alınamadı. Devletten babamın bulunması için daha çok destek bekliyoruz. Benim babam devlet için bu kadar değersiz mi?” ifadesinde bulundu.

Cüneyt Çelebi, “Akrabalarla tren garında buluştuk. Bize gelen telefonlarda babamın sersefil bir halde dolaştığı söyleniyordu. Biz de akrabalarla babamın en son görüldüğü yerlerde fotoğraflarını da göstererek arama çalışması yapacağız. Babamı görenlerin polise, 112’ye ve jandarmaya insanlık namına haber vermelerini istiyoruz” dedi.

Kendisinden 3 aydır haber alınamayan Ebubekir Çelebi’nin yakınları, ellerindeki fotoğraflarla sokak sokak dolaştı.