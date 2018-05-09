KAYMEK girişimci yetiştiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından düzenlenen Girişimcilik Paneli Sümer Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi. KAYMEK Girişimcilik Kursu’nda eğitim almış 5 farklı sektördeki uzman girişimcilerin konuşmacı olarak katıldığı panelde iş kurma sürecinde karşılaşılan hususlar ve KOSGEB desteklerinden yararlanabilmenin yolları ele alındı.

Tecrübe aktarımı ve takip edilmesi gereken yol haritasına ilişkin fikirlerin paylaşıldığı panelde girişimci adaylarının merak ettiği sorulara da yanıt verildi.

İHA