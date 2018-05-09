Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYMEK girişimci yetiştiriyor

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK girişimci de yetiştiriyor. KAYMEK Girişimcilik Kurslarında eğitim alan kursiyerler için Girişimcilik Paneli düzenlendi.

KAYMEK girişimci yetiştiriyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından düzenlenen Girişimcilik Paneli Sümer Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi. KAYMEK Girişimcilik Kursu’nda eğitim almış 5 farklı sektördeki uzman girişimcilerin konuşmacı olarak katıldığı panelde iş kurma sürecinde karşılaşılan hususlar ve KOSGEB desteklerinden yararlanabilmenin yolları ele alındı. 
Tecrübe aktarımı ve takip edilmesi gereken yol haritasına ilişkin fikirlerin paylaşıldığı panelde girişimci adaylarının merak ettiği sorulara da yanıt verildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.