KAYMEK'ten Santral Görevlisi Kursu

Büyükşehirlerde özel kurslarla ücretli olarak verilen Santral Görevlisi Kursu'nu, Kayseri'de ilk defa açan KAYMEK, kursiyerlere ücretsiz olarak bu hizmeti veriyor. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri KAYMEK İhtisas Merkezi Tesisleri'nde verilen eğitimler sonucunda kursiyerler santralciliği pratik yaparak öğreniyor. Kursiyerlerin kurs sonunda Santral Görevliliğini tüm detaylarıyla öğreneceklerini belirten Santral Görevlisi Kursu Eğitmeni Ümit Ünal, "Bu kursumuz KAYMEK tarafından tamamen engellilere yönelik olarak Kayseri'de ilk defa açıldı. Santral elemanı yetiştirmek amacıyla açtığımız bu kursumuzda engelli kursiyerlere haftalık 15 saat eğitim veriyoruz" dedi.

Santral Görevlisi Kursu kapsamında kursiyerlere İngilizce, Telefon Hizmetleri, Kişisel Bakım gibi eğitimlerin de verildiğini söyleyen eğitmen Ünal, başarılı olan kursiyerlerin iş bulmalarına yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi.

Kursiyerler ise, bu kurstan çok memnun kaldıklarını söyleyerek, "Bu kurs sayesinde hem boş zamanlarımızı daha verimli değerlendiriyoruz hem de bir meslek sahibi oluyoruz. Kursların yapıldığı bina da biz engelliler için çok uygun. Binada hiç bir mimari engel bulunmuyor ve çok kolay hareket edebiliyoruz. Kayseri'de bu tür bir kursun ilk defa açılmış olması da bizleri memnun etti. Bu kursu açtıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye ve KAYMEK yetkililerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kurs eğitimlerini tamamlayan engelli kursiyerler KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi aracılığıyla doğrudan istihdama yönlendirilecek.