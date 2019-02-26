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KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan

ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu üyeleri KAYMOS (Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı ziyaret etti.

KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan

ASKON Başkan Ali Özcan, "Üyelerimizin ve sanayicilerimizin menfaatleri doğrultusunda KAYMOS ile her türlü ortak çalışmayı yapmaya hazırız. Sektöre verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. KAYMOS’un Yeni dönem Yönetim Kurulu ile sektörü değindirerek tabela isimlerimiz farklı olsa da memleket için; kaygıları ve ortak menfaatleri aynı olan iki farklı kardeş kurum" dedi.

Başkan Özcan, her iki kurumun birçok üyesinin ortak olduğunu belirterek bundan sonraki süreçte de birlikte şehrimize katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı. İş birlikteliği için gayret göstereceklerini ifade etti.
KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın ise, “Sayın ASKON Başkanımız ve Yönetimi ile mobilya sektörü ile ilgili güncel konularda fikir alış verişinde bulunarak çalışmalarımız ve yeni yönetimimiz hakkında bilgiler verdik” dedi. Başkan Yalçın ASKON Kayseri ile birlik beraberlik içerisinde olarak Kayseri'ye katkı sağlayacak çalışmalarda bulunacaklarını ifade etti.

Başkan Yalçın son olarak, geçtiğimiz günlerde gerçeklesen Genel Kurul sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ilk kurumun ASKON olduğunu ve bundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
 

İHA

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