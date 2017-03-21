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Kayseri 8 günde 4 lider ağırlayacak

25 Mart’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Nisan’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kayseri’ye halkoylaması çalışmaları için gelecek.

Kayseri 8 günde 4 lider ağırlayacak
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Türkiye 16 Nisan’da tarihi seçimlerinden birini yaşayacak. Halkoylaması ile yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylanacak. Bu kritik seçimde partiler çalışmalarına hız vermeye başladı. Önemli bir şehir olan Kayseri’ye de ilgi yoğun olacak. Kayseri ilk ev sahipliğini 25 Mart’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yapacak. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Mart’ta Kayseri’de seçim çalışmalarını yürütecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise 2 Nisan’da Kayserililerle buluşacak. Bu buluşmaya hemşerimiz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılması bekleniyor.
Kayseri Gündem
 

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanDEVLETBAHÇELİKemal KılıçdaroğluBinali YıldırımKayseri
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