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Kayseri-Ankara Yolunda Kaçak Sigara Operasyonu

Kırşehir’in Mucur İlçesinde durdurulan 5 ayrı yolcu otobüsünde toplam 6 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri-Ankara Yolunda Kaçak Sigara Operasyonu
Kırşehir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kayseri-Ankara Karayolunda durdurulan 5 ayrı yolcu otobüsünde 6 bin 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. (iha)
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