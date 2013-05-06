KAYSERİ BALIK YAKALAMA YARIŞMASI TAMAMLANDI



Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Olta Balık çıları Derneği ( KOBDER ) tarafından Yamula Baraj ı’nda düzenlenen En Büyük Gökkuşağı Alabalığı Yakalama Yarışması’nda Cumartesi gününün birincisi Mustafa Küçük olurken, Gıyaseddin Ava ikinci, Vedat Türkçe üçüncü olu.



04 Mayıs Cumartesi başlayan yarışmada Yamula Barajı’nda 450 kişi en büyük gökalayı yakalamak için uğraş verdi. Yarışmanın Pazar günü etabının sonunda ise 36 santimlik balık yakalayan Özden Aydın Şimşek birinci, İbrahim Önge ikinci, Serkan Oktabaş ise üçüncü oldu. Yarışma boyunca yakalanan 7 adet sazan ise, yasak dönemde olduğu için gözlemcilerin nezaretinde incitilmeksizin suya iade edildi.



Pazar günü yapılan ödül töreninde ilk konuşmacı olan Oltacılarder organizasyonu ile Ankara'dan Kayseri'ye gelen bayan yarışmacı Özden Aydın Şimşek: Kadınları, piknik yerlerine, bu gibi organizasyonlara yemek yapmak, çay pişirmek için değil; etkinliklerde yer alması için getiren eşlere, eşinin şahsında teşekkür etti ve Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği'ne organizasyon için tebriklerini ifade etti.

Yarışma sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan KOBDER Başkanı İsmail Arslan, “Kayserililere ve civar illerden gelen misafirlere bu yarışmaya gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu denizi, Kocasinan Belediyemiz Kayserimize hediye etti. Bu muhteşem manzarada balık tutmak tabii ki de bir bahane. Bu güzelliği yaşayan ve yaşatan herkese yürekten teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ise, “Coğrafyaya bu kadar harp ilan etmiş insanlık döneminde biz coğrafyaya dost olmaya geldik. İşin açıkçası coğrafyayla harp etmemek coğrafyayla dost olmak ve onun farkına varmak onunla yaşamak, onu bozmamak ve demin kardeşim çok güzel söyledi sürdürülebilir bir mekan bizden sonrakilerine alnımızın akıyla bırakmak amacımız. Biz coğrafyanın tahrip edildiği bozulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bunu da üzülerek görüyoruz ve bunun farkında olan insanlar olarak bunun muhafazası kullanılabilirliği ve mevcut güzelliğin farkında olunması gayreti ve çabası içindeyiz bu çerçeve içinde ne kadar organizasyon ne kadar yarışma yapsak azdır. Çünkü sonuç da hem kendimiz adına hem de mesleğimiz adına çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Tabi bu arada fedakarca stres atmak adına yeni yerler yeni araziler tanımak için Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan kardeşlerimizin bugün Kayseri’de, Kayseri’nin denizinde burada Yamula’da olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum. Kahvehaneler bahane derler tutulan şeyler bahane insanların dostluğunun sürmesi kalıcı olması bakımından bu tür organizasyonlarda gerek biz kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başlayan bu güzel gelenek yıllar boyu sürer gider biz yaşımızı tüketip gideceğiz ama bu deniz burada coğrafya burada bozulmadan kalacak ve kim bilir kimler bu organizasyonlarda yerlerini alacak. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yine daha farkı daha iyi bir ortamda buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye girenlere hediyeler verildi.



Kayseri'de amatör olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek amaçlı yapılan yarışmada asıl kazanan ise dostluk oldu.



Yarışma sırasında yapılan denetimlerde Jandarma timlerinin ele geçirdiği yasak av gereci 1000 metre misina ağdan kurtarılarak suya salınan 28 sazan ve 1 yayın yavrusu ise sürdürülebilir balık avcılığı için denetimlerin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.