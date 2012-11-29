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Kayseri Barosu Aşure Dağıttı

Kayseri Barosu tarafından Muharrem ayı nedeniyle, avukatlara, hakim ve savcılara aşure ikram edildi.

Kayseri Barosu Aşure Dağıttı
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç yaptığı açıklamada, “Ülkemizin birlik ve beraberliğine en çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin sembolü olan Muharrem ayında herkesin imkanı nispetinde ailesine, akrabalarına ve komşularına ikramda bulunması bu ayın anlam ve önemine uygun düşüyor. Biz de bu inanç ve düşüncelerle Baro’da aşure dağıttık” dedi.
Başkan Konaç, “Globalleşen dünyada kültürlerin birbirleriyle iç içe olduğunu, hiç kimsenin düşüncesinin bir diğerinden daha önemsiz olmadığını herkesin rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamaya hakkı vardır. Kardeşlik ve paylaşma ayı olan Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
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