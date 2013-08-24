Kayseri Basını Harikalar Diyarını Gezdi

Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin ve Kayseri basının bir araya geldiği etkinlikte, basın camiası ve aileleri unutulmaz bir akşam yaşadı.

Anadolu Harikalar Diyarı’nın gezilmesinin ardından yenen yemekte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, basın ve ailelerine, düzenlenen etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Anadolu Harikalar Diyarı ve Mazakaland hakkında bilgiler veren Özhaseki, “Altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Üst yapıdaki çalışmalarımızda her zamanki gibi devam ediyor. Eğer Allah imkan verirse, önümüzdeki dönemde, eğitimde ne yapılabileceğini, sağlıkta ne yapılabileceği, sporda ve bunun gibi 10 başlıkta ne yapabileceğimizi yapmaya çalıştım. Turizmde birinci önceliğimiz Erciyes oldu. İkinci, üniversiteler konusunda çalışmalarımızı oldu ve sonunda Abdullah Gül üniversitesi açıldı. Allah’a şükür çalışmalarımızın hepsini hayata geçirdik” dedi.

Yapılan projelerle Kayseri’nin cazibe merkezi olacağını vurgulayan Özhaseki, “Bir taraftan yol inşaatı diğer taraftan müze inşaatı devam ediyor. Hayvanların alanları geniş ve hepsi rahatlar. 85 çeşit hayvan daha geliyor. Burada olmayan hayvanlar birkaç gün içerisinde gelmeye başlayacak. Bir projemiz eksik, o da bilim merkezi ve inşaat halinde. Aslında bu tür mekanlar Kayseri’nin merkez olmasını perçinler. İlçelerden anne ve babalar çocuklarını alıp Kayseri’ye getiriler. Çarşımıza, üniversitelerimize rağbet olacak. Kayseri cazibe merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

Kayserie Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye ve etkinliğe katılan gazetecilere teşekkür etti.