Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Destekçileri İftarda Buluştu

İftar öncesinde bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Mahmut Şahin, “Spor kulübü olarak bir önceki sezon bizlere destek veren katılımcılarla bir iftarda bir araya gelmek istedik” dedi.

Şahin, Ampute Futbol Süper Ligi’nde ve Tekerlekli Basketbol Ligi’nde mücadele verdiklerini belirterek, “Kulüp olarak bireysel spor dallarında da faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki sezon için çalışmalara hız verdik. Basketbolda bir üst lige çıkmak için iki önemli transfer gerçekleştirdik. Futbol için de gerekli çalışmaları yaparak şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.