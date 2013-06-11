Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Satılık Arsalar

Belediye Encümen Salonu'nda 26 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ihale saat 14.30'da başlayacak.

İhaleye katılmak isteyenler, geç 26 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'a kadar istenilen belgelerle birlikte Gelir Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

İhale ile satışı yapılacak İncesu Süksün Mahallesi'nde bulunan 18 adet konut dışı kentsel çalışma alanı arsalarının özellikleri ve yaklaşık maliyetleri ise şu şekilde:

Ada: Parsel: Alan: Muhammen Bedel:

1) 442 2 16.328 816 bin 401 TL

2) 443 1 12.845 642 bin 286 TL

3) 443 2 12.849 642 bin 487 TL

4) 444 3 3.989 119 bin 469 TL

5) 445 3 13.044 652 bin 241 TL

6) 446 1 12.018 600 bin 918 TL

7) 446 2 12.021 601 bin 51 TL

8) 447 1 10.291 514 bin 567 TL

9) 447 2 10.287 514 bin 354 TL

10) 433 1 7.799 389 bin 986 TL

11) 434 1 11.718 585 bin 932 TL

12) 434 2 11.725 586 bin 298 TL

13) 435 1 11.009 550 bin 484 TL

14) 435 2 10.971 548 bin 585 TL

15) 437 1 11.265 563 bin 289 TL

16) 437 2 11.206 560 bin 322 TL

17) 441 3 4.524 266 bin 232 TL

18) 440 2 5.095 254 bin 795 TL

ERCİYES'TE SATILIK GÜNÜBİRLİK TESİSLER

Öte yandan yine 26 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek bir başka ihale ile de mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hisarcık Erciyes Mahallesi ile Develi İlçesi Yeni Mahalle'de bulunan günübirlik tesisler ihale ile satılacak.

Belediye Encümen Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak ihale açık teklif usulü ile yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler, en geç 26 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'a kadar istenilen belgelerle birlikte Gelir Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

İhale ile satışı yapılacak günübirlik tesislerin özellikleri ve yaklaşık maliyetleri ise şu şekilde:

Mevki: Ada: Parsel: m2: Muhammen Bedel:

1) Erciyes- Hisarcık 8386 3 2.138 192 bin 427 TL

2) Develi- Yeni Mah. 29 35 2.764 248 bin 764 TL

3) Develi-Yeni Mah. 29 33 2.125 191 bin 256 TL