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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı'nın yeri değişti

Hakim ve Savcılar Kurulu, bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri 2017 yılı kararnamesine ilişkin duyuru yayınladı. Kararname ile aralarında Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'nın da bulunduğu 780 hakim ve savcının yeri değişti. Usta Malatya'da görev yapacak.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı'nın yeri değişti
Hakim ve Savcılar Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayınladığı bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri 2017 yılı kararnamesine ilişkin duyuru şöyle:
"2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.
Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilân edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir.
Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından 'Atanma Talep Formu' nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.
Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."
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