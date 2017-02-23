Kayseri'de 21 polis hakkında yakalama kararı

Edinilen bilgiye göre, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aktif olarak çalışan 21 polis memuru hakkında '17-25 Aralık sürecinin ardından Bank Asya'ya hesap artırımı' ve 'Kimse Yok Mu Derneği'ne yardım' suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda şahısların ikametlerinde aramalar yapıldı.



Yapılan operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin ise firar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.