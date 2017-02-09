Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları ve finans sağladıkları, Cumhurbaşkanına hakarette bulundukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden Kayseri Barosu Başkan Yardımcısı O.E ile S.D, B.Y, Ö.Ç, F.B, SE, A.Ç, M.D, M.B, İ.A, S.Y. ve L.B, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Zanlılardan A.B. ve K.A'nın, daha önceki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, firarda olan N.C'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kayseri'deki özel bir hastanenin yöneticisi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından örgütle ilgili paylaşımlar yaptığı, örgütün banka hesaplarına para yatırdıkları ve örgütle iltisakı nedeniyle faaliyetlerine son verilen derneklere üye oldukları iddia ediliyor.