KAYSERİ'DE KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Salih İlhan Kayseri Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumu öncesi çalışmaları anlatarak; bu çalışmalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendilerine refakat ettiğini söyledi. Çalışmalarda bağımsızlık ve sivil inisiyatif karakterinin bozulmamasına özen gösterildiğini ve kendi imkanlarının kullanıldığını kaydeden İlhan, “Bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda ülkemiz demokrasisinin yükselmesi amacıyla yapmış olduğumuz sivil inisiyatif çalışması üzerinden bizler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm grup başkanvekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık olan hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği referandumu öncesi Süleyman Soylu ve bir grup arkadaşımızla İstanbul’da iki gün üst üste bir araya gelerek nasıl bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini tartıştık. Neticede ülkemizde milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik. Aldığımız karar çerçevesinde, referandum kampanyası süresince illerde birtakım toplantılar yaparak vatandaşlarımızı ‘demokrasi buluşmaları’ adı altında sivil toplum örgütlerimizi ‘evet’ tercihimiz yönünde bilgilendirmek, referandum içeriğini anlatmak üzere bir program dahilinde arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık. Özellikle belirtmek isteriz ki 12 Eylül 2010 referandumu demokrasi buluşmalarında mütevazi ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afişler ve bayraklar kullanılmamıştır. Yapılan tüm çalışmalar bizlerin, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın ve ülkenin demokrasisine sahip çıkmak isteyen yerel, siyasi aktörlerin, geçmişte birlikte siyasi faaliyette bulunmuş olduğumuz arkadaşlarımızın kendi inisiyatifleri ve mütevazi imkanları ölçüsündeki katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmanın bağımsızlığına ve sivil inisiyatif karakterinin bozulmamasına özen gösterilmiştir. Süleyman Soylu ise bu toplantılarda bizlere refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır” ifadelerini kullandı.

Demokrasi Buluşmaları isimli çalışmaları hakkında iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Salih İlhan, “Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP’nin ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de, hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı odluğu çok açıktır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun izah etmekten kaçındığı, izah edemediği Fethullahçı Terör Örgütü ile ilişkilerini ortaya koyan bir takım başlıklar artık sıklıkla gündeme gelmektedir. Kumpas sonrası genel başkan olan Kılıçdaroğlu artık köşeye sıkışmaya başlamıştır. 12 Eylül referandumunda Anadolu’nun çeşitli illerinde bir araya gelerek bu demokratik adıma katkı sunmak isteyen; ailesinden, işinden fedakarlık yapan kişilerin yaptığı sivil inisiyatif çalışmasının finansmanının yıllar sonra FETÖ tarafından yapıldığı iftirasını atılmasının amacı bu çalışmalarda ciddi bir demokratik tavır sergileyen ve katkı sunan Süleyman Soylu üzerinden terörle mücadeleye darbe vurmaktır. Yürüyen darbe soruşturmalarına engel olacaktır. 15 Temmuz kanlı hain darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ, yerli işbirlikçileriyle ‘kontrollü darbe’ söylemiyle birlikte iftira, kumpas, komplo faaliyetlerine devam etmektedir. ‘Demokrasi buluşmaları’ isimli sivil insiyatif çalışmamızla ilgili iftiralar da bu faaliyetler kapsamında yapılmaktadır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tezgahın sözcüleri Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisaki nedeniyle suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.