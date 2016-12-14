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Kayseri'de okullar tatil

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren tüm okullar tatil edildi.

Kayseri'de okullar tatil
Yurdun büyük bölümünde süren yoğun kar yağışı nedeniyle 30 ilde bugün okullar tatil edildi.

Türkiye genelinde dün öğlen saatlerinde başlayıp akşamdan itibaren etkisini artıran ve bazı kentlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı yüzünden aralarında Kayseri'nin de olduğu 30 ilde eğitime bir gün ara verildi.
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