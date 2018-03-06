Kayseri'de turizm yatırımları devam ediyor

Çelik, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çelik, Erciyes Dağı ve burada kurulu kayak merkezinin Kayseri turizmi açısından son derece önemli bir yerinin olduğunu belirtti.

Erciyes'i sadece kış döneminde değil, yıl boyu kullanılabilir hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını, bunun yanında Erciyes'in Türkiye ve dünyada tanınırlığını artırmak için önemli tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Geçen sene sadece yerel ve ulusal yaptığımız tanıtım çalışmaları ile Erciyes'e gelen kayakçı sayısını yüzde 40 artırdık. Erciyes sadece kışın kullanılan bir mekan olarak kullanılmaktan ziyade 12 ay kullanılır hale getirmek lazım. Onun için yüksek irtifa sporcu kamp merkezinin bu sene temelini atacağız. Burada futbol, basketbol, voleybol, yüzme sporları ile ilgili Türkiye'den ve dünyadan sporcular burada kamp yapacaklar ve bu şekilde Erciyes'te yıl boyu kullanılır hale gelecek."

- Erciyes'e yeni oteller geliyor

Çelik, Erciyes'teki konaklama imkanlarını geliştirmek için özel alanlar belirlediklerini ve bu bölgelerin alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"En önemli çalışmalarımızdan birisi de turizm yatırımcısını Erciyes'e çekmeye çalışıyoruz. Bu sene otel yatırım alanı olarak belirlediğimiz bölgede, üç ya da dört yatırımcı otel yapmaya başlayacak. Erciyes, şehir merkezine çok yakın olduğu için şehirdeki konaklama imkanı da Erciyes'in konaklama imkanı gibi sunuluyor. Bu bizim için de gelen misafirler için de büyük avantaj. Şehirden buraya 15-20 dakikada ulaşılabiliyor. Şu anda kent merkezi ve Erciye'teki oteller dahil olmak üzere yatak sayımız 8 bine ulaştı. Önümüzdeki süreçte hem şehir merkezine hem de Erciyes'e yapılacak yatırımlarla bu sayı 12 bini geçecektir."