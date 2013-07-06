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Kayseri Emniyetinde Terfi Töreni

Kayseri Emniyet Müdürlüğünde terfi alan personele yeni rütbeleri verildi. Terfi alan personele yıldızlarını eşleri taktı.

Kayseri Emniyetinde Terfi Töreni
Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen terfi töreninde bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, terfi duygusunun çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, ''Ben bu duyguyu yaşadım ama artık yaşamayacağım ancak arkadaşlarımız, bu duyguyu eşleri ve çocuklarıyla daha da yaşayacaklar. Bu terfiler güzel ama aynı zamanda emekliliğin yaklaştığının ve yaşlanıldığının da bir göstergesi'' dedi.
Emniyet Teşkilatı'nın 1845 yılında kurulduğunu ve o günden bugüne kadar ülkeyi devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü canıyla, kanıyla koruduğunu vurgulayan Emniyet Müdürü Aydın, ''Bu nedenle şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Şehitlerimiz, bu toprakların, bu vatanın tapularıdır. Aslında şehitlik, bizim için en büyük rütbelerden biridir. Vatanımızın güvenliği, selameti ve sokaklarımızın huzuru için, hiçbir emniyet mensubu şehit olmaktan kaçınmaz'' diye konuştu.

"RÜTBELERDE HANIMEFENDİLERİN DE PAYI VAR"
Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, terfi alan 29 personele hitaben yaptığı konuşmada, ''Biraz sonra omuzlarınıza takacağınız yeni aldığınız terfilerin ve rütbelerin birer göstergesi olan yıldızlar, gökten inmedi. O yıldızlarda, o terfilerde personelimizin alın teri var ancak bu terfiler, rütbeler, arkadaşlarımızın sadece kendi gayretleriyle taktıkları yıldızlar değildir. Bu rütbelerin arkasında değerli eşlerinin, hanımefendilerin de payı vardır, söz hakkı vardır'' dedi.
Terfi alan personele, yeni rütbelerini gösteren yıldızları terfi alan personelin eşleri ile birlikte takacaklarını kaydeden Mustafa Aydın, ''Hanımefendilerle birlikte yıldızları takacağız. Böylece hanımefendilere o rütbeleri sökme hakkını da vermiş oluyoruz'' ifadelerini kullandı.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın konuşmasının ardından, terfi alan personele yeni yıldızları Mutafa Aydın, Emniyet Müdür Yardımcıları ve terfi alan personelin eşleri tarafından takıldı.
Törende ayrıca, başka illere tayinleri çıkan personele de Kayseri'deki hizmetlerinden dolayı plaket verildi.
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