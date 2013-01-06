Kayseri Emniyetinden Ağrıya Yardım Eli

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan Doğansu köyü Ortaokulu beden eğitim öğretmeni Murat Uysal’ın, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne e-posta ile ulaşarak takım kurdukları ve malzemeye ihtiyaç olduğunu bildirerek yardım istediği bildirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile birlik ve beraberliğin en fazla ihtiyaç duyulduğu şu günlerde, kardeşliğin pekiştirilmesi amacıyla hayırsevern esnafların da katkısıyla 11 takım eşofman temin edildi.

Temin edilen malzemeler Doğansu köyü Ortaokulu’na gönderildi. Malzemeleri teslim alan öğretmen Murat Uysal, yine e-posta yolu ile Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.