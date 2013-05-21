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Kayseri Emniyetinden Havai Fişek Operasyonu

Kayseri’de, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Melikgazi ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 30 iş yerinden yaklaşık bir kamyon dolusu havai fişek, volkan, maytap ele geçirildi.

Kayseri Emniyetinden Havai Fişek Operasyonu
‘Tekel dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük’ ile satılmasının belli bir esasa bağlandığı bildirilen açıklamada, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Melikgazi ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.
Kayseri Valiliği tarafından yayımlanan yönerge çerçevesinde 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nden alınan arama kararı sonrasında Kayseri’deki bakkal, tuhafiye ve market gibi 30 iş yerinde yapılan çalışmalarda 21 kutu havi fişek, bin 10 adet volkan, 722 adet maytap ele geçirildiği kaydedildi.
Yapılan çalışmalarda, izinsiz patlayıcı madde bulundurdukları belirlenen 12 iş yerine mevzuat hükümleri kapsamıda idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.(iha)
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