Kayseri Fiber Optik'te de Lider

Hilton Oteli'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ali Yılmaz, Türk Telekom'un, 'dijital dönüşüm' vizyonu çerçevesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü bildirdi. Yılmaz, ''Türkiye’ye 7 yılda 13 milyar TL konsolide yatırım yaptık. Bu yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdiğimiz konsolide yatırım tutarı 254 milyon TL’ye ulaştı. Vizyonumuzu Türkiye’yi teknoloji ve altyapı açısından liderler arasına sokmak, ülkemizin her noktasına hizmet götürmek olarak belirledik'' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türk Telekom’un 2 milyar dolarlık marka değeriyle bağımsız marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yapılan analizlerde 4 yıldır üst üste Türkiye’nin en değerli markası seçildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

''Türk Telekom olarak 31 Mart 2013 itibarıyla 14 milyon sabit erişim hattı müşterimize ve 7.1 milyon geniş bant müşterimize hizmet sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak, sahip olduğumuz teknoloji ve altyapıyı geliştirmek için sürekli yatırım yapıyoruz. Özelleştirmeden bu yana geçen 7 yılda 13 milyar TL’yi aşkın konsolide yatırım gerçekleştirdik. 2013 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirdiğimiz konsolide yatırım tutarı 254 milyon TL’ye ulaştı. Vizyonumuzu Türkiye’yi teknoloji ve altyapı açısından liderler arasına sokmak, ülkemizin her noktasına hizmet götürmek olarak belirledik. Ülkemizin bilgi toplumuna geçişi sürecinde büyük bir etken olacağına inandığımız geniş bant yatırımlarımızı sürdürüyoruz.''

2003 yılı sonunda Türkiye’yi geniş bant internet deneyimi ile tanıştırdıklarını ve ekonominin gelişimi, bilginin hızla paylaşılması, küreselleşme sürecinin hızlanması, iş imkanlarının çoğalması, yeni mesleklerin ortaya çıkması gibi refah düzeyini artıran köklü değişimler yaşandığını vurgulayan Yılmaz, ''Sahip olduğumuz teknoloji ve altyapı sayesinde interneti bugün Türkiye’nin her noktasına ulaştırmış durumdayız. 21.500’ü aşkın çalışanımızla, 81 ilde, sayısı 1.600’ü aşkın Türk Telekom ofisi ve bayimizle internetten faydalanmak isteyen herkese değişik hız ve kapasitelerde hizmet verebilir durumdayız. Bugün 7.1 milyon geniş bant müşterimiz mevcut. Kişi başına aylık ortalama data kullanımına baktığımızda; 2005 yılında kişi başına ortalama kullanım oranı 2.1 GB seviyelerindeyken bu miktarın bugün yaklaşık 16 katlık artışla 32 GB’a ulaştığını görüyoruz. 2005 yılında 30 Gbps olan yurtdışı çıkış kapasitemizi ise yaklaşık 55 kat artırarak 1.640 Gbps’e ulaştırdık. Müşterilerimizin yüzde 73’ü limitsiz paketlerimizi kullanıyor. Müşterilerimiz her geçen gün artan hız ve kapasitelerle geniş bant internet ayrıcalığını yaşıyorlar'' diye konuştu.

Hızın, günümüzün en önemli iletişim mecrası olan interneti daha da değerli kıldığını vurgulayan Yılmaz, ''Biz de geniş bant internet hizmetiyle başlattığımız değişimi, fiber internet ile bir üst seviyeye taşımak hedefiyle 2012 başlarında 81 ilde fiber dönüşümünü başlattık. Türk Telekom, fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’yi layık olduğu çağdaş haberleşme altyapısına kavuşturarak fiber hizmetini binalara ve evlere kadar kullanıma sunuyoruz. 2013’ün ilk 3 ayında Türkiye’deki fiber optik kablo uzunluğumuz yaklaşık 170 bin km’ye ulaştı. Dünya çevresinin 40 bin kilometre olduğu düşünülürse, bu kablolar dünyanın çevresini dört defadan fazla dolaşabilecek uzunlukta. Dünyadaki fiber optik altyapımızı da eklediğimizde, fiber altyapımızın uzunluğu 197 bin kilometreye ulaşıyor. Şu ana kadarki altyapı çalışmalarımızın ortalamasını hesapladığımızda saatte yaklaşık 9 kilometre fiber döşediğimizi görüyoruz. Ülkemizde yaklaşık 2.1 milyon haneyi fiber kapsamına almış durumdayız'' dedi.

Yılmaz, bilişimin geleceğinin fiber internetle şekilleneceğine, ülkemizde dijital yaşam dönüşümünün tetikleyicisinin Türk Telekom’un fiber altyapısı olacağına inandıklarını da belirterek, ''Eski, yeni yerleşim yeri ayrımı gözetmeden tüm Türkiye’nin iletişim altyapısını hızla yeniliyoruz. Türkiye’nin fiber altyapısını dünya ülkeleri arasında örnek oluşturacak bir seviyeye taşımak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

-KAYSERİ, FİBER OPTİKTE DE LİDER-

Türk Telekom Anadolu Merkez-II Bölge Müdürü Muhammet Katmer de toplantıda yaptığı konuşmada, ''Kayseri’de 58 bini aşkın, Anadolu Merkez-II Bölgesi'nde de 101 bin 800'ü aşkın hane fiber kapsamında bulunuyor'' dedi.

Muhammet Katmer, Kayseri'de ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kayseri’de toplam fiber altyapısının 3 bin 900 kilometreyi, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas, Yozgat illerini kapsayan Anadolu Merkez-II Bölge’de ise 15 bin kilometreyi aştığını bildirdi. Katmer, ''“Kayseri’de 399, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas, Yozgat Anadolu Merkez-II Bölge’de ise 1.080 kişiye istihdam sağlıyoruz. ‘Türkiye’ye Değer’ konseptiyle yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında Kayseri’de 1 Türk Telekom okulu, 1 öğrenci yurdu, 23 İnternet Evi, Anadolu Merkez-II Bölge’de ise toplam olarak 6 Türk Telekom okulu, 1 öğrenci yurdu ve 87 İnternet evini halkımızın hizmetine sunduk. Yine Türk Telekom olarak 3 Amatör Spor Kulübü’ne destek veriyoruz. Bölgemizde eğitime ve spora destek vermeye bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz'' diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Sinan, İncesu organize sanayi bölgelerindeki KOBİ’leri fiber altyapının avantajlarından yararlandırmak için yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılı sonuçlar hakkında bilgi veren Katmer, ''Kayseri çok hızlı büyüyen, bir şehir. Yeni konut projeleri ve kurumsal işbirlikleriyle hızla dijitalleşen Kayseri’de Türk Telekom olarak yatırımlarımızı artırmak için çalışıyoruz. Kurumsal projeler ve yeni işbirlikleri ile bölgemiz için değer yaratmayı hedefliyoruz'' dedi.

Katmer, 1 Haziran'dan itibaren yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti. Erciyes Dağı'nda yürütülen Projeler için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Katmer, ''Erciyes'te fiber optik altyapımız hazır. Erciyes'teki bu denli büyük projelerden bahsediyoruz. Bu büyük projeler, fiber optiksiz ve Türk Telekom'suz olmaz, elbette biz de orada üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.