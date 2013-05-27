İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı yaptığı konuşmada, “Gençlerimizle iki gündüz bir geceden oluşan, çadır kurma, ilk yardım, kontrollü yemek pişirme, doğada yenebilir otları tanıma, teleskop kullanma, doğada yön bulma gibi birçok eğitimlerin verildiği güzel bir kamp çalışması yaptık. Tarihi Bünyan Hidroelektrik Santrali, balık üretim tesisleri, tarihi ve kültürel mekanlar ve şehitlik ziyaretleri yaparak Bünyan ilçemizin tanıtımını yaptık.” Dedi. Dağlı, “Gençlerimiz etkinlikleri aldıkları sorumluluk duygusu, Genç TEMA disiplini ve takım ruhu sayesinde başardılar. Eğitimlerin büyük bir keyifle yapıldığı kamp son derece verimli geçti. Genç TEMA ekiplerimizin güzel deneyimler kazandığı etkinliğe desteklerinden dolayı Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve gece gündüz bizlere rehberlik eden belediye çalışanlarına, Aster Kulübü yönetim ekibine, TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği yönetimine, Genç TEMA öğrencilerimize ve çok değerli ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Kayseri Genç TEMA Üyeleri Kamp Yaptı
TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği, Kayseri Genç TEMA gönüllüleri ile Bünyan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çağlayan İzci Evi ve Kamp Merkezi’nde kamp etkinliği yaptı
27 Mayıs 2013 Pazartesi 10:42
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