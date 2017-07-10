Kayseri Havalimanında 169 bin 877 yolcu havalandı

2017 Yılı Haziran ayında Kayseri Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 159 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 artışla 184 olmak üzere toplamda yüzde 4 artışla bin 343’e ulaştı.

2017 Yılı Haziran ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla bin 722 ton olarak gerçekleşti.

6 Aylık Gerçekleşmeler

2017 Yılı Haziran Sonu gerçekleşmelerine göre;

Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 974 bin 438 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 7 bin 165’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 2 artışla 8 bin 655 tona ulaştı.