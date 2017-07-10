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Kayseri Havalimanında 169 bin 877 yolcu havalandı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Haziran Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Haziran ayında Kayseri Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 151 bin 168, dış hat yolcu trafiği yüzde 55 artışla 18 bin 709, toplamda ise yüzde 15 artışla 169 bin 877 oldu.

Kayseri Havalimanında 169 bin 877 yolcu havalandı
2017 Yılı Haziran ayında Kayseri Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 159 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 artışla 184 olmak üzere toplamda yüzde 4 artışla bin 343’e ulaştı.
2017 Yılı Haziran ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla bin 722 ton olarak gerçekleşti.
6 Aylık Gerçekleşmeler
2017 Yılı Haziran Sonu gerçekleşmelerine göre;
Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 974 bin 438 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 7 bin 165’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 2 artışla 8 bin 655 tona ulaştı.
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