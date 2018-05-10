"Kayseri için birlikte çalışacağız"

Sanayi Odası’nın ziyaretine Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sanayi Odası’nın yeni yönetimi hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitçi, oda meclisinde yüzde 50’nin üzerinde, yönetim kurulunda da yüzde 70 civarında değişiklik yapıldığını söyledi. Büyüksimitçi, önümüzdeki dönemde Kayseri ve ülke sanayisi için hayırlı çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Sanayi Odası yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulundu ve Kayseri’deki kurumlar arası uyumun şehrimizi diğer şehirlerin önüne geçirdiğini belirtti. Tüm kurumların Kayseri ortak paydasında buluştuğunu dile getiren Başkan Çelik, “Sanayi Odamız da bizim her zaman iş birliği içerisinde çalıştığımız bir kurumumuz. Önümüzdeki dönemde birlikte yapmamız gereken çok önemli projeler var. Bunların başında gerek ihtisas organize sanayileri, gerekse büyük organize sanayiler gibi sanayi bölgelerinin planlanması geliyor. Kayseri’nin hem ulusal anlamda, hem de uluslararası anlamda tanıtılması da birlikte yapacağımız çalışmalar arasında geliyor” dedi.

“ÜLKEMİZİN HEDEFLERİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ”

Konuşmasında Kayseri sanayisinin kültürünü değiştirmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Çelik, “Emek yoğun işten, teknoloji yoğun katma değeri yüksek işlere doğru yönelmek için klasik bildiğimiz sanayicilik kültürünün değişmemiz gerekiyor. Hep beraber inşallah şehrin geleceği için yapılacak her projede yine beraber olacağız. Ülkemizin 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasına Kayseri olarak katkı vereceğiz” diye konuştu.

İHA

