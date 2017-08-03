Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birikimlerini paylaşmaya devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi’nin “Gönül Köprüsü” projesi kapsamında Şırnak ve Muş ile yardımlaşan, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine destekler veren Büyükşehir Belediyesi, Iğdır’ın Aralık ilçesiyle de kardeş belediye oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret eden Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay, “Kayseri ile kardeş olmak şanstır” ifadesini kullandı.

Iğdır’ın Aralık İlçesi Belediye Başkanı Bayram Teksay ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. AK Parti Genel Merkezi’nin uygulamaya koyduğu “Gönül Köprüsü”, “Kardeş Belediye” gibi uygulamaların yakınlaşmayı ve bütünleşmeyi artırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “İki farklı bölgenin bir araya gelmesiyle oluşacak sinerjinin iki tarafa da faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Sürekli yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Geçen yıl Şırnak’a bu yıl Muş’a gittik, önümüzdeki günlerde Aralık’a geleceğiz. Bu yakınlaşmayı, bu dostluğu ve kardeşliği daha da pekiştireceğiz. Teknik, altyapı ve insan gücü gibi imkanlarımızı paylaşacağız” dedi.

Iğdır’ın Aralık ilçesi Belediye Başkanı Bayram Teksay da Kayseri ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu dile getirerek, “İlçemiz Türkiye’de güneşin doğduğu ilk ilçedir. Ağrı Dağı’na, düz ovalarına, vatanına milletine düşkün bir halka sahibiz. Kayseri gibi bir belediye ile kardeş olmak bir şanstır. Birbirimize destekle çok güzel şeyler olabilir. Dört ülke arasında bir ilçeyiz. Üç yabancı ülkeye sınırız. İnşallah sizin tecrübelerinizle güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.

İHA