Kayseri İtfaiyesi 91 yıldır görev başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kuruluşunun 91. yıldönümünde vatandaşların zor zamanlarında yanlarında oluyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, Kayseri’nin her bölgesinde yardım isteyen vatandaşlara hizmet ediyor. Eylül ayının 24’üne kadar Kayseri genelinde 3 bin 282 olaya müdahale ettiklerini söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Eylül ayına kadar toplamda 3 bin 282 vakaya müdahale ettik. Bunlardan 2 bin 122’si yangın, bin 147’si ise kurtarma vakalarından oluşuyor. Bu anlamda biz özellikle vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Aşırı hız beraberinde birçok riski getirmektedir. Bu nedenle trafikte dikkatli seyretmelerini, evlerinde veya çevrelerinde yangın çıkarak etkenlere duyarlı bulunmalarını, herhangi bir acil durumda itfaiyenin telefon numarasının 110 olduğunu ve itfaiye hizmetlerinin de ücretsiz olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz” diye konuştu. Yaklaşan kış ayları öncesinde vatandaşların dikkat etmesi gerektiği hususlar hakkında bilgiler veren Kızılkan, “Sonbaharın başlangıç aşamasında ve ilerleyen safhada elektrikli ısıtma cihazlarının kullanılacağını göz önüne aldığımızda bu ısıtıcıların yakınında kolay tutuşacağının unutulmamasını, elektrikli aletlerle alakalı tamir ve bakım işlerinin yetkili servisler üzerinden yürütmelerini istiyoruz. Ayrıca, soba kurmadan önce baca temizliğini yapmalarını ve sobayı yaktıkları zaman yakınında tutuşacak bir malzeme olmaması konusunda dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.