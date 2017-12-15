Kayseri, İzmir Fuarı’nda tanıtıldı

Kayseri, Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan

Travel Turkey İzmir-Turizm Fuar ve Kongresi’nde tanıtıldı.



Turizm Fuarı'na katılan turizm işletmeleri, belediyeler ve sektör temsilcilerine Kayseri'yi tanıtma fırsatı buldu. 4 gün süren fuarda gösterilen ilgi memnuniyet verdi.



Fuarla ilgili açıklama yapan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş,

“İzmir'de yaşayan hemşehrilerimiz ve vatandaşlar tanıtım standımızı ziyaret ettiler. Ziyaretçilere yöremize ait bazı ürünler ikram edilerek, tanıtım broşürlerimiz dağıtıldı; turizm ve kültürel değerlerimiz başarılı bir şekilde tanıtıldı. Buralara katılmadaki en büyük amaçlardan birisi de dışarıdaki turizmcilerin Kayseri'de turizmin alt ve üst yapısının son yıllarda ne kadar geliştiğini anlatmak, Turizm sezonunda bu tanıtım faaliyetlerinin faydalarını görmek ve ekonomik anlamda şehrimize katkı sağlamasını istiyoruz. Kayseri, tarihi, kültür ve doğal güzellikleri ile ülke turizminde yeni bir destinasyon, çeşitli alternatif turizm türleriyle önemli bir tatil merkezidir. İzmir'de yapılan bu tanıtım çalışmalarına katkı sağlayan başta Valimiz Süleyman Kamçı'ya, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na, tüm turizm sektör temsilcilerine ve müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim.” dedi.

Kurum Haberi



